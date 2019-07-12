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В Дубае туристы смогут покупать алкоголь в магазинах

В Дубае туристы смогут покупать алкоголь в магазинах
12 июля 2019 - 09:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти эмирата Дубай ввели для туристов 30-дневную лицензию на алкоголь. Ее получение бесплатно, но покупатели должны быть старше 21 года и немусульманами.

Подробная инструкция приводится на сайте сети розничных магазинов по продаже алкоголя Maritime and Mercantile International (MMI) («дочка» группы компаний Emirates). Для получения лицензии турист может прийти в любой магазин MMI и заполнить специальную форму. Ему также нужно будет предоставить копию своего паспорта и копию печати визы, пишет «Ъ» со ссылкой на Khaleej Times.

Каждому туристу в Дубае выдается туристический кодекс поведения. Он включает в себя пять пунктов, в числе которых — запрет на употребление алкоголя в общественных местах. Также нельзя в нетрезвом виде выходить на улицу и садиться за руль.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Туристы в Дубае смогут покупать алкоголь в магазинах
Gulf News. Free liquor licence for tourists in Dubai
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