В Дубае туристы смогут покупать алкоголь в магазинах
12 июля 2019 - 09:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти эмирата Дубай ввели для туристов 30-дневную лицензию на алкоголь. Ее получение бесплатно, но покупатели должны быть старше 21 года и немусульманами.
Подробная инструкция приводится на сайте сети розничных магазинов по продаже алкоголя Maritime and Mercantile International (MMI) («дочка» группы компаний Emirates). Для получения лицензии турист может прийти в любой магазин MMI и заполнить специальную форму. Ему также нужно будет предоставить копию своего паспорта и копию печати визы, пишет «Ъ» со ссылкой на Khaleej Times.
Каждому туристу в Дубае выдается туристический кодекс поведения. Он включает в себя пять пунктов, в числе которых — запрет на употребление алкоголя в общественных местах. Также нельзя в нетрезвом виде выходить на улицу и садиться за руль.
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