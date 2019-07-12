Хачатуряна посмертно обвинили в истязаниях и изнасилованиях дочерей
12 июля 2019 - 10:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Следственный комитет России (СКР) выделил в отдельное производство из дела сестер Хачатурян материалы в отношении их отца Михаила Хачатуряна.
Следователи усмотрели в его действиях признаки, указывающие на то, что он истязал своих дочерей и совершал против них насильственные действия сексуального характера, пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
«Следствие выделило в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что «по мнению следствия, действия Хачатуряна должны быть квалифицированы по статье 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера)».
Официальными комментариями по ситуации агентство пока не располагает.
Адвокат одной из сестер Алексей Липцер подтвердил указанную информацию, пояснив, отвечая на соответствующий вопрос, что уголовное дело в отношении Хачатуряна пока не возбуждено.
Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года после убийства отца. По версии защиты, которая подтверждается экспертизами, они пошли на преступление из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.
В конце июня Следственный комитет России завершил расследование дела сестер. Их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК). После этого в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Самаре, Ереване, Нью-Йорке, Варшаве, Берлине, Мюнхене, Брюсселе, Хельсинки и других городах начались пикеты в поддержку девушек с требованиями принять закон о домашнем насилии.
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