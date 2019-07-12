// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Сотрудники Google слушают записи пользователей голосовых помощников

Сотрудники Google слушают записи пользователей голосовых помощников
12 июля 2019 - 12:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Сотрудники корпорации Google регулярно прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant. С таким признанием выступил в официальном блоге Google менеджер по продукции компании Дэвид Монсис.

По его словам, Google сотрудничает с большим числом экспертов-лингвистов по всему миру, которые помогают компании совершенствовать систему распознавания речи, а также добавлять поддержку разных языков. «Эти эксперты анализируют и транскрибируют небольшое количество запросов, помогая нам лучше понимать эти языки», - сказал Монсис, отметив, что это важнейший элемент создания системы распознавания человеческой речи искусственным интеллектом, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что сотрудники Google не знают, чьи именно аудиосообщения они прослушивают и не имеют доступа к какой-либо личной информации. Кроме того, экспертам «запрещено транскрибировать разговоры или другие звуки, звучащие на фоне», их полномочия распространяются лишь на «команды, направленные непосредственно (устройствам) Google».

В то же время агентство Associated Press (АР) подчеркивает, что на такой шаг компания вынуждена была пойти после того, как около тысячи голосовых команд, отданных пользователями приложений или смарт-динамиков Google, оказались в доступе бельгийского телеканала VRT. По информации АР, некоторые из них содержали личную информацию о пользователях, а также разговоры, звучащие на заднем плане. Монсис подчеркнул, что записи были в нарушение правил компании переданы телеканалу одним из экспертов по распознаванию речи, работающим с носителями голландского языка. По словам менеджера Google, компания проводит расследование инцидента и примет все соответствующие меры.

Ссылки по теме:
Tass.ru: Google призналась, что ее сотрудники слушают записи пользователей голосовых помощников
 Самое значимое
Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Apple уступил Microsoft по капитализации
Instagram отменил обновление интерфейса после недовольства пользователей
Новая функция Instagram описывает изображения для слепых
Соцсеть «Одноклассники» снимет свой первый сериал
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
СМИ: Кремль может провести парламентскую реформу, чтобы Путин остался у власти По информации собеседников агентства, сейчас советники и помощники Путина разрабатывают возможные способы, которые позволили бы ему остаться у власти дольше положенного срока
Армения и Ирак считают важными двусторонние инвестиции Стороны, подчеркнув важность осуществления двусторонних инвестиций, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
Более 12,000 туристов посетили Арцах в первой половине 2019 года Въезд иностранных туристов в Арцах в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 68,5%
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива исходила от украинской стороны.