Ответственный за производство Boeing 737 Max вице-президент компании уйдет в отставку

PanARMENIAN.Net - Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max, уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода. Об этом пишет The Seattle Times со ссылкой на руководителя подразделения коммерческих самолетов корпорации Кевина МакАллистера.

Линдблада, проработавшего в Boeing более 34 лет, назначили ответственным за сборку самолетов Boeing 737 в августе 2018 года. На этом посту он должен был устранить проблемы, связанные с производством и поставками запчастей. МакАллистер рассказал изданию, что Линдблад уходит по собственному желанию. Он планировал выйти на пенсию еще летом 2018 года, но не смог «упустить возможность поработать в Рентоне», где расположено производство Boeing 737 Max, пишут «Ведомости».

Место Линдблада теперь займет Марк Дженкс, отвечавший за разработку широкофюзеляжного лайнера Boeing New Midsize Airplane (NMA), пишет Bloomberg. Ранее Дженкс помогал решать проблемы, связанные с производством Boeing 787 Dreamliner. Как отмечает Bloomberg, он смог превратить лайнер в основной источник денег для корпорации. В свою очередь ответственным за развитие программы лайнера NMA станет вице-президент по стратегии Boeing Майк Синнетт. В 2013 году Синнетт также занимал должность главного инженера проекта Boeing 737 Max.

Сейчас более 500 самолетов Boeing 737 Max простаивают по всему миру, в том числе около 150 новых моделей.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены во всем мире после крушения в октябре 2018 г. самолета этой модели в Индонезии, а в марте этого года – в Эфиопии. На борту двух самолетов находились 346 человек. Все они погибли. По предварительным данным расследования, причиной авиакатастроф в обоих случаях скорее всего был сбой в системе MCAS, помогающей пилотам управлять самолетом.