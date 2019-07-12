Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

PanARMENIAN.Net - Президент РФ Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива исходила от украинской стороны.

Он отметил, что президенты обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, пишет РИА Новости.

По словам Пескова, Путин и Зеленский договорились о продолжении на экспертном уровне работы по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц». «Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате», — заключил пресс-секретарь.

В пресс-службе украинского президента, в свою очередь, сообщили, что ключевой темой беседы стало «освобождение пленных военных моряков». «Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске. Он заявил, что в ней также должны принять участие главы США, Франции, Великобритании и Германии. Комментируя эту инициативу, Песков отметил, что в Москве ее рассмотрят, но нужно понять, есть ли у такого саммита перспективы. Сам Путин на просьбу журналистов прокомментировать предложение Зеленского напомнил, что Россия никогда не уклонялась ни от одного из форматов урегулирования конфликта в Донбассе.