Более 12,000 туристов посетили Арцах в первой половине 2019 года
12 июля 2019 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В первой половине 2019 года Арцах посетили около 12,606 иностранных туристов. Об этом сообщил начальник отдела туризма Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Республики Арцах Артак Григорян, пишет «Арцахпресс».
По его словам, въезд иностранных туристов в Арцах в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 68,5%.
«580 туристов воспользовались бесплатными услугами в трех информационных центрах, действующими в Арцахе. Они получили исчерпывающую информацию о туристических местах Арцаха, гостиницах, транспорте и других услугах. В первой половине 2019 года 4425 посетителей воспользовались услугами государственного историко-культурного заповедника «Тигранакерт», - сказал Григорян.
Он отметил, что министерством культуры, по делам молодежи и туризма за тот же период было зарегистрировано 17 новых гостиничных объектов. Общее количество гостиничных объектов составило 78 с 1828 койками.
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