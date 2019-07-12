Более 12,000 туристов посетили Арцах в первой половине 2019 года

PanARMENIAN.Net - В первой половине 2019 года Арцах посетили около 12,606 иностранных туристов. Об этом сообщил начальник отдела туризма Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Республики Арцах Артак Григорян, пишет «Арцахпресс».

По его словам, въезд иностранных туристов в Арцах в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 68,5%.

«580 туристов воспользовались бесплатными услугами в трех информационных центрах, действующими в Арцахе. Они получили исчерпывающую информацию о туристических местах Арцаха, гостиницах, транспорте и других услугах. В первой половине 2019 года 4425 посетителей воспользовались услугами государственного историко-культурного заповедника «Тигранакерт», - сказал Григорян.

Он отметил, что министерством культуры, по делам молодежи и туризма за тот же период было зарегистрировано 17 новых гостиничных объектов. Общее количество гостиничных объектов составило 78 с 1828 койками.