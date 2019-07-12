Армения и Ирак считают важными двусторонние инвестиции
12 июля 2019 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Посол Армении в Ираке Грачья Поладян 11 июля встретился с министром планирования Ирака Нури Сабах Хамидом Абтаном Аль-Дулейми. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Стороны, подчеркнув важность осуществления двусторонних инвестиций, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость расширения сотрудничества между министерством планирования Ирака и армянскими компаниями, действующими в сфере высоких технологий.
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