Армения и Ирак считают важными двусторонние инвестиции

PanARMENIAN.Net - Посол Армении в Ираке Грачья Поладян 11 июля встретился с министром планирования Ирака Нури Сабах Хамидом Абтаном Аль-Дулейми. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Стороны, подчеркнув важность осуществления двусторонних инвестиций, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость расширения сотрудничества между министерством планирования Ирака и армянскими компаниями, действующими в сфере высоких технологий.