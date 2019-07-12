СМИ: Кремль может провести парламентскую реформу, чтобы Путин остался у власти

PanARMENIAN.Net - Кремль рассматривает возможность проведения парламентской реформы, чтобы дать возможность президенту РФ Владимиру Путину остаться у власти после 2024 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

По информации собеседников агентства, сейчас советники и помощники Путина разрабатывают возможные способы, которые позволили бы ему остаться у власти дольше положенного срока. Для этого ему, скорее всего, понадобится сохранить контроль «Единой России» над парламентом, несмотря на снижение ее популярности, пишет «Дождь».

Одним из вариантов может стать снижение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, с 50 до 25%, при этом оставшиеся 75% будут избираться по одномандатным округам. Парламентскую реформу, как утверждает один из источников, проведут перед парламентскими выборами 2021 года — за три года до окончания президентского срока.

Как рассказали источники, контроль на Госдумой поможет Путину сохранить власть и стать премьер-министром с расширенными полномочиями. Полномочия президента при этом будут сужены.