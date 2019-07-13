На дом обматерившего Путина грузинского журналиста повесили позорную табличку
13 июля 2019 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Тбилиси на дом журналиста «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку.
На ней было написано: «В этом доме гнездится злой петушара Георгий». Табличка провисела на здании несколько дней, пишет КП.
Ранее журналист Георгий Габуния в эфире программы P. S. нецензурно выругался в адрес Путина и его родителей. «Рустави 2» в ночь на 8 июля на несколько часов прервал вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов. В заявлении, появившемся на сайте медиакомпании, говорится о «нападениях и угрозах» в адрес телеканала, в том числе и со стороны грузинских официальных лиц.
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