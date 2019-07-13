Делегация во главе со спикером парламента Армении поедет в США
13 июля 2019 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Возглавляемая спикером Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном делегация с рабочим визитом 14-18 июля посетит Вашингтон, 19-21 июля – Бостон, а 25-26 июля – Нью-Йорк. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.
В состав возглавляемой Мирзояном делегации вошли руководитель группы дружбы Армения-США, глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, секретарь фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян и заместитель председателя постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Анна Карапетян.
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