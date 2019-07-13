Ведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
13 июля 2019 - 12:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Ведущий украинского 24 канала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение в нецензурной форме к президенту России Владимиру Путину. Видео записано в студии на русском языке.
Овдиенко начинает свою речь с матерного оскорбления Путина, выражает надежду на скорую кончину российского президента и несколько раз повторяет один и тот же вопрос «чего ты к нам лезешь?», в том числе «со своей ******** братской любовью».
«Чего тебе неймется и не сидится ровно ? Что ты к нам все лезешь и лезешь. К нам в Украину, Грузию, в Молдову. Да у тебя же в твоей стране проблем выши крыши», — говорит ведущий, пишет «Сноб».
В итоге Овдиенко анонсировал телемост между украинским 24 каналом и грузинским «Рустави-2» и посоветовал посмотреть его россиянам. «Нам надо и нам есть о чем поговорить с нашими братьями грузинами», — заключил он.
В комментарии под видео ведущий написал, что это «неофициальная версия анонса телемоста».
Овдиенко повторил манеру обращения ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии, который 7 июля в прямом эфире обматерил Путина и оскорбил мать президента. Телеканал извинился за поведение журналиста, отстранил его на два месяца, но не стал увольнять.
Российская Госдума предложила правительству ввести санкции против Грузии, однако Путин заявил, что не стоит этого делать из уважения к грузинскому народу. «Много чести», — прокомментировал он идею возбудить дело в отношении оскорбившего его журналиста.
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