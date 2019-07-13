В Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина»

PanARMENIAN.Net - В Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который выстрелил в фасад здания телеканала «112 Украина» из гранатомета, сообщила киевская полиция. Произошедшее квалифицировано как террористический акт, в городе проводится специальная операция по задержанию стрелка.

Согласно сообщению полиции, инцидент произошел 13 июля около 04:00 по местному времени. В результате стрельбы никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), пишут «Ведомости».

О мотивах стрелявшего полиция пока ничего не сообщает. Сам телеканал связал случившееся с тем, что 12 июля его сотрудники выступили с открытым обращением, попросив Службу безопасности Украины, прокуратуру и дипломатические учреждения защитить их от произвола радикалов, которые якобы пытаются повлиять на редакционную политику.