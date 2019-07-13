Турция хочет приобрести американские системы Patriot
13 июля 2019 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - После того, как в Турцию прибыли первые поставки компонентов российских систем противоракетной обороны С-400, правительство в Анкаре объявило, что изучает возможности приобретения и американских систем Patriot.
«Мы думаем и о закупке систем Patriot. Наши уполномоченные ведомства и друзья прилагают все усилия для этого», - заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар через несколько часов после прибытия первых компонентов С-400, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Anadolu.
В последние месяцы Вашингтон постоянно выдвигал требования к Турции, партнеру США по НАТО, аннулировать сделку с Россией, предложив взамен американскую систему Patriot. По мнению США, российская система ПРО в воздушном пространстве НАТО представляет собой угрозу безопасности. Вопрос закупки С-400 обернулся резким конфликтом между Анкарой и Вашингтоном. В США пригрозили Турции санкциями.
Ранее турецкое правительство утверждало, что американское предложение не было таким же выгодным, как российское, и выйти из сделки, заключенной в 2017, уже невозможно. В Анкаре также заявили, что турецкая сторона в предыдущие годы неоднократно обращалась к США с просьбой о продаже систем Patriot, однако так их и не получила. Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом частично признал этот факт.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Карен Хачанов улучшит позиции в топ-10 ATP В списке, который официально опубликуют 15 июля, теннисист армянского происхождения Карен Хачанов переместится с девятого на восьмое место
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 90 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 800 выстрелов.
Facebook грозит штраф в $5 млрд за скандал с Cambridge Analytica Решение Федеральной торговой комиссии США вызвано нарушениями, которые соцсеть допустила в области защиты личных данных
Ведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину Овдиенко начинает свою речь с матерного оскорбления Путина, выражает надежду на скорую кончину российского президента