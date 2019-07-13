ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 90 раз
13 июля 2019 - 15:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 7 по 13 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 90 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 800 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР строжайше соблюдают режим прекращения огня и продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу.
В период с 30 июня по 6 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 100 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 750 выстрелов.
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