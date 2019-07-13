Теракт в отеле Сомали: 26 человек погибли

PanARMENIAN.Net - В Сомали в результате нападения боевиков на гостиницу в портовом городе Кисмайо на юге страны погибли не менее 26 человек, еще 56 были ранены. Среди погибших - два американца, британец, канадка, китаец, три танзанийца и три кенийца.

Жертвами нападения на гостиницу Asasey Hotel стали также бывший министр местной администрации и депутат парламента, сообщили власти региона, пишет Deutsche Welle.

В этой гостинице часто останавливаются политики и сомалийцы, проживающие за границей. Одна из жертв - известная канадская журналистка сомалийского происхождения. Нападение произошло в преддверии региональных выборов, когда в гостинице собралось много политиков и предпринимателей.

Боевики из исламистской группировки «Аш-Шабаб» атаковали Asasey Hotel 12 июля. Сначала возле отеля смертник подорвал заминированный автомобиль, затем другие боевики штурмовали гостиницу. Бои с исламистами продолжались всю ночь. Лишь 13 июля правоохранительные органы объявили, что все боевики ликвидированы и гостиница находится под контролем силовиков.

Формирования «Аш-Шабаб» долгое время контролировали обширные территории Сомали и продолжают часто совершать нападения, особенно, в столице страны Могадишо.