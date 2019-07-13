Карен Хачанов улучшит позиции в топ-10 ATP
13 июля 2019 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - По итогам Уимблдона два российских теннисиста окажутся в топ-10 рейтинга ATP впервые с октября 2010 года.
В списке, который официально опубликуют 15 июля, теннисист армянского происхождения Карен Хачанов переместится с девятого на восьмое место, Даниил Медведев разменяет 13-ю строчку на 10-ю – это его первое в карьере попадание в десятку лучших, пишет Eurosport.
Хачанов и Медведев покинули Уимблдон в третьем круге, проиграв Роберто Баутиста-Агуту и Давиду Гоффену соответственно.
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