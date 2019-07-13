Карен Хачанов улучшит позиции в топ-10 ATP

PanARMENIAN.Net - По итогам Уимблдона два российских теннисиста окажутся в топ-10 рейтинга ATP впервые с октября 2010 года.

В списке, который официально опубликуют 15 июля, теннисист армянского происхождения Карен Хачанов переместится с девятого на восьмое место, Даниил Медведев разменяет 13-ю строчку на 10-ю – это его первое в карьере попадание в десятку лучших, пишет Eurosport.

Хачанов и Медведев покинули Уимблдон в третьем круге, проиграв Роберто Баутиста-Агуту и Давиду Гоффену соответственно.