Вице-премьер Армении примет участие в форуме ООН в США

PanARMENIAN.Net - Вице-премьер Армении Тигран Авинян 15-20 июля посетит США с рабочим визитом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь вице-премьера Ваан Унанян.

В Нью-Йорке Авинян примет участие в политическом форуме Экономического и Социального Совета ООН высокого уровня по устойчивому развитию, а также в ряде других мероприятий.

В рамках визита вице-премьер также проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами ООН и ряда стран. Планируются встречи Тиграна Авиняна с армянской общиной и общественными деятелями в Нью-Йорке и Бостоне.