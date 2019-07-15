Вице-премьер Армении примет участие в форуме ООН в США
15 июля 2019 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Вице-премьер Армении Тигран Авинян 15-20 июля посетит США с рабочим визитом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь вице-премьера Ваан Унанян.
В Нью-Йорке Авинян примет участие в политическом форуме Экономического и Социального Совета ООН высокого уровня по устойчивому развитию, а также в ряде других мероприятий.
В рамках визита вице-премьер также проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами ООН и ряда стран. Планируются встречи Тиграна Авиняна с армянской общиной и общественными деятелями в Нью-Йорке и Бостоне.
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