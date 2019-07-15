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Вице-премьер Армении примет участие в форуме ООН в США

Вице-премьер Армении примет участие в форуме ООН в США
15 июля 2019 - 10:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Вице-премьер Армении Тигран Авинян 15-20 июля посетит США с рабочим визитом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь вице-премьера Ваан Унанян.

В Нью-Йорке Авинян примет участие в политическом форуме Экономического и Социального Совета ООН высокого уровня по устойчивому развитию, а также в ряде других мероприятий.

В рамках визита вице-премьер также проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами ООН и ряда стран. Планируются встречи Тиграна Авиняна с армянской общиной и общественными деятелями в Нью-Йорке и Бостоне.

Ссылки по теме:
http://facebook.com/vahan.hunanyan
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