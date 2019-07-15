Команда Армении завоевала 5 медалей на международной олимпиаде по физике
15 июля 2019 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - На международной олимпиаде по физике команда Армении завоевала пять бронзовых медалей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.
«То есть, все члены команды возвращаются с медалями. В прошлом году у нашей команды было одно серебро, одна бронза и одна грамота. В будущем году необходимо развить этот успех и работать на повышение качества медалей», - отметил Арутюнян.
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