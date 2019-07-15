Посол РФ: Россия с уважением относится к событиям в Армении

PanARMENIAN.Net - Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин на встрече с министром юстиции РА Рустамом Бадасяном заявил, что его страна с уважением относится к происходящим в Армении событиям. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Посол отметил, что Россия готова развивать сотрудничество между двумя странами в разных направлениях.

В ходе встречи министр и посол обсудили антикоррупционные и судебно-правовые реформы в Армении, в частности, усовершенствование института декларирования собственности, доходов, расходов чиновников, выяснение оснований для возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи и другие вопросы.