Посол РФ: Россия с уважением относится к событиям в Армении
15 июля 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин на встрече с министром юстиции РА Рустамом Бадасяном заявил, что его страна с уважением относится к происходящим в Армении событиям. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Посол отметил, что Россия готова развивать сотрудничество между двумя странами в разных направлениях.
В ходе встречи министр и посол обсудили антикоррупционные и судебно-правовые реформы в Армении, в частности, усовершенствование института декларирования собственности, доходов, расходов чиновников, выяснение оснований для возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи и другие вопросы.
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Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи Кочаряна.
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Отмечается, что после встреч в Париже в январе и в Москве в апреле обсуждалось проведение следующей встречи министров иностранных дел в третьей стране-сопредседателе - в США
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
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