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Омбудсмен Армении обсудил гарантирование прав сестер Хачатурян с коллегой из РФ

Омбудсмен Армении обсудил гарантирование прав сестер Хачатурян с коллегой из РФ
15 июля 2019 - 12:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Защитник прав человека Армении Арман Татоян провел телефонный разговор с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой по вопросу о гарантировании прав сестер Хачатурян. Об этом сообщает пресс-служба офиса Омбудсмена РА.

Татоян договорился с Москальковой о передаче соответствующей информации, связанной с сестрами Хачатурян, а также сведений об опасениях общественности, в том числе правозащитников, чтобы она наряду с остальными имеющимися в деле данными изучила их и предприняла шаги в рамках своих полномочий.

Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года после убийства отца. По версии защиты, которая подтверждается экспертизами, они пошли на преступление из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.

В конце июня Следственный комитет России завершил расследование дела сестер. Их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК). После этого в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Самаре, Ереване, Нью-Йорке, Варшаве, Берлине, Мюнхене, Брюсселе, Хельсинки и других городах начались пикеты в поддержку девушек с требованиями принять закон о домашнем насилии.

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