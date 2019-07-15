Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса
15 июля 2019 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская темнокожая актриса Лашана Линч.
Источники утверждают, что Линч сыграет не самого Бонда, а нового персонажа, которому передадут номер агента 007 после его ухода из спецслужб, пишут «Известия» со ссылкой на Daily Mail.
«Есть ключевая сцена в начале фильма, когда на фразе: «Входите, 007» — появляется Лашана — красивая темнокожая женщина. Бонд — по-прежнему Бонд, но как агента 007 его заменила роскошная женщина», — рассказал источник издания.
По сюжету, Бонд уходит на пенсию и отправляется на Ямайку, откуда его вызовут на службу, чтобы «предотвратить глобальный кризис». Утверждается, что спецагент попытается соблазнить нового сотрудника, однако героиня Лашаны Линч «будет лишь закатывать глаза» на все попытки Бонда привлечь ее внимание.
Лашана Линч известна широкому зрителю по роли Марии Рэмбо в фильме «Капитан Марвел».
25-й фильм о спецагенте получил рабочее название Shatterhand. Это псевдоним Эрнста Ставро Блофельда, героя, придуманного автором книг об агенте 007 Яном Флемингом. Картина должна выйти в прокат 8 апреля 2020 года.
Известно, что съемки картины ведутся в Италии и Великобритании. Ранее американский актер Рами Малек рассказал, как согласился на роль злодея в картине.
Первая часть бондианы «Доктор Ноу» вышла в октябре 1962 года. С тех пор агента 007 сыграли шесть разных актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниэл Крэйг.
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