В 2018 году в Армении открылось около 100 гостиниц
15 июля 2019 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении было открыто 96 гостиниц в 2018 году.По данным Национальной статистической службы РА, если в 2017 году количество отелей в стране составляло 556, то в 2018 году их число составило 652.
Количество гостиничных номеров в республике увеличилось с 9521 до 10274. Только в Ереване открылось 70 гостиниц: в общем, 2018 году в столице насчитывалось 390 отелей.
Число работников в гостиничном секторе с 4093 увеличилось до 4748, а доходы этой отрасли выросли с 28,4 млрд до 34,5 млрд драмов.
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«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», - сообщил он
Депутаты предлагают увеличить минимальную зарплату на почти 20% - с 55 000 драмов до 65 000 драмов.
Долг по состоянию на март составил 5.448 миллиардов долларов.
Если за первые 3 месяца 2018 года Армению посетило 346 458 туристов, то за отчетный период текущего года этот показатель составил 364 489.
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