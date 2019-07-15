В 2018 году в Армении открылось около 100 гостиниц

PanARMENIAN.Net - В Армении было открыто 96 гостиниц в 2018 году.По данным Национальной статистической службы РА, если в 2017 году количество отелей в стране составляло 556, то в 2018 году их число составило 652.

Количество гостиничных номеров в республике увеличилось с 9521 до 10274. Только в Ереване открылось 70 гостиниц: в общем, 2018 году в столице насчитывалось 390 отелей.

Число работников в гостиничном секторе с 4093 увеличилось до 4748, а доходы этой отрасли выросли с 28,4 млрд до 34,5 млрд драмов.