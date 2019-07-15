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Иран грозит увеличить обогащение урана до масштабов 2015 года

Иран грозит увеличить обогащение урана до масштабов 2015 года
15 июля 2019 - 17:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Если европейцы не будут выполнять своих обещаний в рамках ядерного соглашения с Тегераном, Иран продолжит постепенно увеличивать степень обогащения урана до уровня, существовавшего до подписания соглашения в 2015 году. Об этом сообщило 15 июля иранское агентство Irna со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

Он не сообщил других деталей намерений Ирана обогащать уран, отметив лишь, что следующим шагом может стать обогащение урана до 20 процентов. Для производства ядерных вооружений необходим уран, обогащенный до 80-90 процентов, пишет Deutsche Welle.

7 июля представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Иран приступает к обогащению урана выше отметки в 3,67 процента, оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней для того, чтобы «начать выполнять свои обязательства». В противном случае Иран пригрозил продолжить поэтапное повышение уровня обогащения урана.

СВПД, который подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций США и ЕС.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.

Говоря об обязательствах европейской стороны в связи с ядерной сделкой, Камальванди хочет добиться, чтобы Германия, Франция и Великобритания приняли меры защиты финансовой и нефтяной отрасли Ирана от санкций США. Эти страны ЕС, а также Китай и Россия в ходе конфликта Ирана и США не раз подчеркивали, что хотят сохранить соглашение по ядерной программе Ирана в силе.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Иран грозит начать обогащение урана в масштабах 2015 года
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