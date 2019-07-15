Samsung запатентовал раздвижной дисплей

PanARMENIAN.Net - Офис интеллектуальной собственности Республики Корея выдал компании Samsung Electronics патент на новый форм-фактор смартфона. Это не складной смартфон, но в нем тоже используется гибкий дисплей большого размера.

В сложенном состоянии смартфон будет выглядеть вполне обычным по современным меркам. Экран смартфона можно «раздвинуть», в результате его площадь увеличится, примерно, на 50%. «Запасная» часть экрана хранится свернутой в правой части корпуса, пишет Ferra.ru.

Когда именно Samsung возьмется за воплощение данной разработки в жизнь пока не ясно, но нельзя исключать появление подобного Samsung Galaxy S11 на будущий год, отмечает издание.