Samsung запатентовал раздвижной дисплей
15 июля 2019 - 18:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Офис интеллектуальной собственности Республики Корея выдал компании Samsung Electronics патент на новый форм-фактор смартфона. Это не складной смартфон, но в нем тоже используется гибкий дисплей большого размера.
В сложенном состоянии смартфон будет выглядеть вполне обычным по современным меркам. Экран смартфона можно «раздвинуть», в результате его площадь увеличится, примерно, на 50%. «Запасная» часть экрана хранится свернутой в правой части корпуса, пишет Ferra.ru.
Когда именно Samsung возьмется за воплощение данной разработки в жизнь пока не ясно, но нельзя исключать появление подобного Samsung Galaxy S11 на будущий год, отмечает издание.
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