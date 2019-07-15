Группа грузин напала на азербайджанских пограничников: В Баку инцидент называют провокацией
15 июля 2019 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа граждан Грузии незаконно пересекла границу с Азербайджаном и напала на пограничников этой страны. Об этом сообщила представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
По ее словам, инцидент произошел 14 июля в районе пограничной заставы «Кешикчи гала». Грузины нецензурными выражениями оскорбили азербайджанских военных из пограничного отряда «Шемкир». Об их задержании азербайджанская сторона не сообщает, пишет Lenta.ru.
Абдуллаева уточняет, что в связи с инцидентом посла Грузии в Азербайджане вызвали в МИД этой страны, «у него потребовали разъяснения в связи с ситуацией». По ее словам, Баку расценивает этот инцидент как провокацию и сожалеет, что он «идет вразрез с духом стратегического партнерства Азербайджана и Грузии». Баку требует у Тбилиси расследование произошедшего.
У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой пока еще не делимитирована. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году.
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