// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Турция продолжит буровые работы возле Кипра, несмотря на санкции ЕС

Турция продолжит буровые работы возле Кипра, несмотря на санкции ЕС
16 июля 2019 - 10:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Турция продолжит буровые работы в восточной части Средиземного моря, несмотря на решение Евросоюза ввести санкции против республики. Об этом сообщил МИД страны.

В ведомстве отметили, что Турция имеет «равные права на ресурсы Кипра». ЕС относится к кипрскому вопросу предвзято, так как киприоты-турки, которые имеют равные права на природные ресурсы в этом регионе, игнорируются и не упоминаются, добавили в министерстве, пишет Lenta.ru со ссылкой на Anadolu.

Также турецкая сторона заявила, что решение Евросоюза является «примером того, как греки и греки-киприоты злоупотребляют членством в ЕС в соответствии со своими максималистскими позициями, и как другие страны ЕС становятся инструментом для реализации этого».

15 июля ЕС одобрил санкции против Анкары. Рестриктивные меры, в частности, предполагают сокращение финансирования республики. Помимо этого, приостанавливаются переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, также отложены проведение Совета ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией.

Кипр разделен на два государства. Одно из них является членом Евросоюза, другое, так называемая Турецкая Республика Северного Кипра, — формально независимое государство, признанное только Анкарой. Оно образовалось после того, как в 1974 году Турция отправила на остров свои войска, которые заняли около трети его территории. Подавляющее большинство населения — турки-киприоты.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Турция отреагировала на санкции ЕС
 Самое значимое
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Еще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-ДамаЕще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Huawei подал жалобу на Минторг США
Мэр Амстердама хочет закрыть бордели в квартале красных фонарей
Акции протеста, гей-парад и рейв: В Тбилиси будет жарко
Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из Китая
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Армении снимают мини-трилогию о Киликийском государстве Трилогия «Киликия: Земля львов» расскажет о важном периоде в истории Армении и мира
ООН: Число ВИЧ-инфицированных в Восточной Европе выросло почти на треть По данным ООН, в восточноевропейских странах смертность от ВИЧ с 2010 года выросла на 5%
Глава МИД Армении едет в США Он примет участие в министерской конференции по религиозной свободе.
Уязвимость в Instagram позволяет взломать любой аккаунт за 10 минут Мутийя воспользовался несовершенством системы восстановления пароля.