Турция продолжит буровые работы возле Кипра, несмотря на санкции ЕС
16 июля 2019 - 10:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция продолжит буровые работы в восточной части Средиземного моря, несмотря на решение Евросоюза ввести санкции против республики. Об этом сообщил МИД страны.
В ведомстве отметили, что Турция имеет «равные права на ресурсы Кипра». ЕС относится к кипрскому вопросу предвзято, так как киприоты-турки, которые имеют равные права на природные ресурсы в этом регионе, игнорируются и не упоминаются, добавили в министерстве, пишет Lenta.ru со ссылкой на Anadolu.
Также турецкая сторона заявила, что решение Евросоюза является «примером того, как греки и греки-киприоты злоупотребляют членством в ЕС в соответствии со своими максималистскими позициями, и как другие страны ЕС становятся инструментом для реализации этого».
15 июля ЕС одобрил санкции против Анкары. Рестриктивные меры, в частности, предполагают сокращение финансирования республики. Помимо этого, приостанавливаются переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, также отложены проведение Совета ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией.
Кипр разделен на два государства. Одно из них является членом Евросоюза, другое, так называемая Турецкая Республика Северного Кипра, — формально независимое государство, признанное только Анкарой. Оно образовалось после того, как в 1974 году Турция отправила на остров свои войска, которые заняли около трети его территории. Подавляющее большинство населения — турки-киприоты.
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