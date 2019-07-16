Армянские музыканты приняли участие в фестивале Кустурицы Kustendorf Classic

PanARMENIAN.Net - В сербской этнодеревне Дрвенград завершился VII фестиваль русской музыки Kustendorf Classic, организованный режиссером Эмиром Кустурицей при поддержке компании «Газпром нефть».

В заключительном гала-концерте приняли участие виолончелист, заслуженный артист Армении Нарек Ахназарян, солист «Мариинки» баритон Ефим Завальный, основатель оркестра Almazian Symphony, скрипач и продюсер Хачатур Алмазян.

Главным событием финального вечера стала мировая преьмера произведения всемирного известного итальянского композитора Джованни Соллимы Tarantulae Cadenzas - двойного концерта для скрипки, виолончели и оркестра. В сопровождении Сахалинского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Тиграна Ахназаряна новое произведение исполнили Нарек Ахназарян и Хачатур Алмазян.

В этом году в фестивале Kustendor Classic также приняли участие такие знаменитости, как альтист Юрий Башмет, баритон Василий Герелло, пианист Александар Маджар, дирижер Срба Динич, пианист Юрий Розум и другие.

В предыдущие годы гостями этого прсетижного фестиваля были такие всемирно известные музыканты как дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, меццо-сопрано Милияна Николич, скрипачи Юлиан Рахлин, Неманья Радулович, Алена Баева, Татьяна Самуил, Роман Симович, виолончелист Юстус Гримм и многие другие.