Возникший в результате обстрела азербайджанцев пожар в армянском селе потушен (видео)
16 июля 2019 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь на 16 июля в селе Хачик Вайоцдзорской области, недалеко от границы с Нахиджеваном, в результате обстрела с азербайджанской стороны вспыхнул пожар.
По словам губернатора Вайоцджорской области Трдата Саркисяна, сельчанам удалось потушить пожар прямо на границе с Азербайджаном и не допустить распространения огня, пишет Factor.am.
«Пожар вспыхнул прямо на границе, мы вчера смогли быстро его потушить, не допустив, чтобы вспыхнувший на территории врага пожар распространился на армянской стороне и повредил пшеницу и ячмень на приграничных полях. Пожар полностью потушен и на данный момент нет угрозы. Со вчерашнего дня на границе дежурит пожарная машина»,- отметил губернатор.
По предварительной версии, пожар вспыхнул во время стрельбовых учений на азербайджанской стороне.
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