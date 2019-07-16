Возникший в результате обстрела азербайджанцев пожар в армянском селе потушен

PanARMENIAN.Net - В ночь на 16 июля в селе Хачик Вайоцдзорской области, недалеко от границы с Нахиджеваном, в результате обстрела с азербайджанской стороны вспыхнул пожар.

По словам губернатора Вайоцджорской области Трдата Саркисяна, сельчанам удалось потушить пожар прямо на границе с Азербайджаном и не допустить распространения огня, пишет Factor.am.

«Пожар вспыхнул прямо на границе, мы вчера смогли быстро его потушить, не допустив, чтобы вспыхнувший на территории врага пожар распространился на армянской стороне и повредил пшеницу и ячмень на приграничных полях. Пожар полностью потушен и на данный момент нет угрозы. Со вчерашнего дня на границе дежурит пожарная машина»,- отметил губернатор.

По предварительной версии, пожар вспыхнул во время стрельбовых учений на азербайджанской стороне.