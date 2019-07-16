// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Возникший в результате обстрела азербайджанцев пожар в армянском селе потушен (видео)

Возникший в результате обстрела азербайджанцев пожар в армянском селе потушен
 16 июля 2019 - 13:29 AMT

PanARMENIAN.Net - В ночь на 16 июля в селе Хачик Вайоцдзорской области, недалеко от границы с Нахиджеваном, в результате обстрела с азербайджанской стороны вспыхнул пожар.

По словам губернатора Вайоцджорской области Трдата Саркисяна, сельчанам удалось потушить пожар прямо на границе с Азербайджаном и не допустить распространения огня, пишет Factor.am.

«Пожар вспыхнул прямо на границе, мы вчера смогли быстро его потушить, не допустив, чтобы вспыхнувший на территории врага пожар распространился на армянской стороне и повредил пшеницу и ячмень на приграничных полях. Пожар полностью потушен и на данный момент нет угрозы. Со вчерашнего дня на границе дежурит пожарная машина»,- отметил губернатор.

По предварительной версии, пожар вспыхнул во время стрельбовых учений на азербайджанской стороне.

Ссылки по теме:
Factor.am. Խաչիկ գյուղի սահմանին հերթապահում է հրշեջ մեքենա, թեև երեկ բռնկված հրդեհը մարվել է ամբողջությամբ․ մարզպետ
 Самое значимое
В Армении минимальную зарплату могут увеличить на 24%: Правительство одобрило проектВ Армении минимальную зарплату могут увеличить на 24%: Правительство одобрило проект
Проект поправок в закон РА о минимальной заработной плате охватит 45 тысяч работников частного сектора и 35 тысяч в государственном секторе.
ООН: В 2100 году население Армении может сократиться примерно до 2 млн человекООН: В 2100 году население Армении может сократиться примерно до 2 млн человек
Ожидаемая продолжительность жизни в настоящее время составляет 75 лет для обоих полов в стране, причем лица в возрасте до 25 лет составляют 33% от общей численности населения.
Пашинян: Армении жизненно нужна независимая и беспристрастная судебная системаПашинян: Армении жизненно нужна независимая и беспристрастная судебная система
Пашинян подчеркнул, что правительство Армении последовательно движется путем развития и укрепления демократии, что приведет к новым и реальным изменениям в жизни общества.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
Председатель Высшего судебного совета Армении подал в отставку
Землетрясение в Иране ощущалось на территории Армении
В Ереване открылась художественная ярмарка Armenia Art Fair
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
США ужесточили правила для мигрантов Согласно указу, лица, которые официально не обращались за защитой в транзитной стране по пути в США, не имеют права на получение убежища в США.
В аэропорты РФ хотят вернуть курилки В пояснительной записке сказано, что за годы запрета курения на территории и в помещениях аэропорта, эксплуатанты авиатранспортных узлов пришли к выводу о низкой эффективности этого решения
Эрдоган планирует производить С-400 вместе с РФ В Турцию прибыли уже 9 самолетов с компонентами систем ПРО С-400, закупленных у РФ
В Армении снимают мини-трилогию о Киликийском государстве Трилогия «Киликия: Земля львов» расскажет о важном периоде в истории Армении и мира