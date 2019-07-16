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МИД Армении объявил конкурс по лучшему воссозданию достопримечательностей страны в Minecraft (видео)

МИД Армении объявил конкурс по лучшему воссозданию достопримечательностей страны в Minecraft
 16 июля 2019 - 13:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении объявило о старте государственного конкурса, в рамках которого участникам предлагают воссоздать главные достопримечательности страны в видеоигре Minecraft. Об этом говорится в микроблоге МИД РА в Twitter.

Победитель будет награжден специальным призом от МИД Армении.

Уже представлено здание правительства РА, воссозданное в игре.

Видеоигра Minecraft создана в 2009 году.

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