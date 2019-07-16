МИД Армении объявил конкурс по лучшему воссозданию достопримечательностей страны в Minecraft (видео)
16 июля 2019 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении объявило о старте государственного конкурса, в рамках которого участникам предлагают воссоздать главные достопримечательности страны в видеоигре Minecraft. Об этом говорится в микроблоге МИД РА в Twitter.
Победитель будет награжден специальным призом от МИД Армении.
Уже представлено здание правительства РА, воссозданное в игре.
Видеоигра Minecraft создана в 2009 году.
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