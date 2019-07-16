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В Лондоне запретили строить небоскреб в форме тюльпана

В Лондоне запретили строить небоскреб в форме тюльпана
16 июля 2019 - 18:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Бразильский миллиардер Джозеф Сафра, которого американский Forbes называет самым богатым банкиром в мире, не сможет построить 305-метровую башню в форме тюльпана в лондонском Сити. Проект отклонил мэр британской столицы Садик Хан.

Он посчитал, что от проекта пострадает вид на расположенный поблизости Тауэр, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Forbes.ru со ссылкой на Bloomberg.

Помимо этого, мэр счел, что башня «нанесет ущерб силуэту Лондона», а также ограничит пешеходные зоны и не позволит сделать вместительную велопарковку. В свою очередь, администрация Большого Лондона заявила, что дизайн здания не отличается качеством, необходимым для небоскреба в этом районе.

Разработкой проекта, который в апреле одобрила администрация лондонского Сити, занималось архитектурное бюро Foster + Partners. На сайте компании сказано, что строительство здания должно было начаться в 2020 году и закончиться в 2025-м. На верхних этажах небоскреба, который стал бы вторым по высоте в Западной Европе, должны были разместиться три крутящиеся прозрачные капсулы, из которых посетители смогли бы любоваться Лондоном с высоты птичьего полета.

«Команда проекта «Тюльпан» разочарована решением мэра Лондона о прямом отказе в разрешении на планирование, особенно в связи с тем, что «Тюльпан» принесет немедленные и долгосрочные социально-экономические выгоды для Лондона и Великобритании в целом», — сказал представитель Foster + Partners, уточнив, что компания подумает над последующими шагами.

Прежде Сафра вложился в еще один проект Foster + Partners — 180-метровую башню, которая из-за характерной формы и зеленоватого оттенка стекла известна как «огурец» или «корнишон».

Ссылки по теме:
CNN. London's mayor blocks plans for controversial 'Tulip' skyscraper
Forbes.ru: Самому богатому банкиру в мире запретили строить небоскреб в форме тюльпана в центре Лондона
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