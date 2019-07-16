Уязвимость в Instagram позволяет взломать любой аккаунт за 10 минут
16 июля 2019 - 14:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Исследователь в сфере кибербезопасности Лаксман Мутийя нашел в Instagram уязвимость, позволившую ему получить доступ к любому аккаунту в соцсети за десять минут. Об этом он написал в своем блоге Zero Hack.
Мутийя воспользовался несовершенством системы восстановления пароля. При его смене пользователю на смартфон или на электронную почту обычно отправляется цифровой код с целью удостовериться, что смену пароля производит именно он, пишет Lenta.ru.
Эксперт предположил, что если отправить один миллион кодов, можно в итоге угадать верный. Однако когда хакер попробовал претворить свой план в жизнь, он столкнулся с тем, что Instagram ограничивает количество возможных запросов.
Мутийя смог преодолеть ограничения соцсети, воспользовавшись тысячей IP-адресов для отправки кодов. С помощью них он отправил более 200 тысяч запросов за десять минут — время, за которое истекает срок действия отправленного пользователю кода.
Хакер вычислил, что для взлома любого аккаунта в Instagram понадобится пять тысяч IP-адресов, с которых должен быть отправлен один миллион запросов. По его словам, ресурсы для такой атаки возможно приобрести за сравнительно небольшую сумму — 150 долларов.
Специалист предупредил компанию Facebook, владеющую Instagram, о найденной им уязвимости. Facebook прислал хакеру ответное письмо, в котором сообщил о том, что исправил уязвимость и наградил специалиста суммой в размере 30 тысяч долларов.
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