В Армении снимают мини-трилогию о Киликийском государстве

PanARMENIAN.Net - В Армении снимают трилогию оКиликийском армянском государстве, существовавшем с 1080 по 1375 годы.

Трилогия «Киликия: Земля львов» расскажет о важном периоде в истории Армении и мира: Киликия была международным центром и играла значительную роль в экономическом развитии региона.

Трилогия будет состоять из 5-минутных частей, каждая из которых расскажет о 100 годах истории Киликийского армянского государства с момента основания Киликии, ее перехода из княжества в королевство и падения.

Режиссер трилогии - Ашот Аракелян, исполнительный продюсер - Арут Хачадурян.

Киликийское армянское государство — армянское феодальное княжество, а затем королевство, существовавшее в Киликии с 1080 по 1375 годы, горная Киликия — до 1424 года.