В Армении снимают мини-трилогию о Киликийском государстве
16 июля 2019 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении снимают трилогию оКиликийском армянском государстве, существовавшем с 1080 по 1375 годы.
Трилогия «Киликия: Земля львов» расскажет о важном периоде в истории Армении и мира: Киликия была международным центром и играла значительную роль в экономическом развитии региона.
Трилогия будет состоять из 5-минутных частей, каждая из которых расскажет о 100 годах истории Киликийского армянского государства с момента основания Киликии, ее перехода из княжества в королевство и падения.
Режиссер трилогии - Ашот Аракелян, исполнительный продюсер - Арут Хачадурян.
Киликийское армянское государство — армянское феодальное княжество, а затем королевство, существовавшее в Киликии с 1080 по 1375 годы, горная Киликия — до 1424 года.
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