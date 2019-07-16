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Эрдоган планирует производить С-400 вместе с РФ

Эрдоган планирует производить С-400 вместе с РФ
16 июля 2019 - 17:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совместно с Россией заниматься производством систем противоракетной обороны С-400. Как заявил Эрдоган, совместное производство с РФ является целью Турции. Кроме того, он сообщил, что поставки закупленных у России С-400 должны завершиться к апрелю 2020 года.

По данным министерства обороны Турции, за последние дни в страну прибыли 9 самолетов с комплектующими для систем ПРО, пишет Deutsche Welle.

В последние месяцы Вашингтон постоянно выдвигал требования к Турции, партнеру США по НАТО, аннулировать сделку с Россией, предложив взамен американскую систему Patriot. По мнению США, российская система ПРО в воздушном пространстве НАТО представляет собой угрозу безопасности. Вопрос закупки С-400 обернулся резким конфликтом между Анкарой и Вашингтоном. США пригрозили Турции санкциями.

При этом после начала поставок комплектующих для С-400 правительство в Анкаре объявило, что изучает возможности приобретения и американских систем Patriot. В частности, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что «уполномоченные ведомства и друзья» страны «прилагают все усилия для этого».

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Эрдоган хочет производить С-400 вместе с Россией
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