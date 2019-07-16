Эрдоган планирует производить С-400 вместе с РФ
16 июля 2019 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совместно с Россией заниматься производством систем противоракетной обороны С-400. Как заявил Эрдоган, совместное производство с РФ является целью Турции. Кроме того, он сообщил, что поставки закупленных у России С-400 должны завершиться к апрелю 2020 года.
По данным министерства обороны Турции, за последние дни в страну прибыли 9 самолетов с комплектующими для систем ПРО, пишет Deutsche Welle.
В последние месяцы Вашингтон постоянно выдвигал требования к Турции, партнеру США по НАТО, аннулировать сделку с Россией, предложив взамен американскую систему Patriot. По мнению США, российская система ПРО в воздушном пространстве НАТО представляет собой угрозу безопасности. Вопрос закупки С-400 обернулся резким конфликтом между Анкарой и Вашингтоном. США пригрозили Турции санкциями.
При этом после начала поставок комплектующих для С-400 правительство в Анкаре объявило, что изучает возможности приобретения и американских систем Patriot. В частности, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что «уполномоченные ведомства и друзья» страны «прилагают все усилия для этого».
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
В Армении снимают мини-трилогию о Киликийском государстве Трилогия «Киликия: Земля львов» расскажет о важном периоде в истории Армении и мира
Глава МИД Армении едет в США Он примет участие в министерской конференции по религиозной свободе.
Уязвимость в Instagram позволяет взломать любой аккаунт за 10 минут Мутийя воспользовался несовершенством системы восстановления пароля.
В Лондоне запретили строить небоскреб в форме тюльпана Проект отклонил мэр британской столицы Садик Хан.