// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В аэропорты РФ хотят вернуть курилки

В аэропорты РФ хотят вернуть курилки
16 июля 2019 - 18:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект, возвращающий в аэропорты курилки для зарегистрированных пассажиров, работников авиакомпаний и сотрудников самих аэропортов.

«Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе»,— сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, пишет «Ъ».

В пояснительной записке сказано, что за годы запрета курения на территории и в помещениях аэропорта, эксплуатанты авиатранспортных узлов пришли к выводу о низкой эффективности этого решения. По данным ВЦИОМ за 2016 год, 33% авиапассажиров не соблюдают запрет на курение в общественных местах. В справке, предоставленной администрацией аэропорта Шереметьево, говорится, что в 2016 году они зафиксировали 27 жалоб от пассажиров на незаконное курение в туалетах и других помещениях.

Запрет на курение в аэропортах действует с лета 2014 года. После того как в 2017 году депутат-единоросс Сергей Боярский внес законопроект о возвращении курилок на рассмотрение парламента, в апреле 2018 года комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал документ. Инициатива не получила одобрение Минздрава и Роспотребнадзора.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru. Госдума проголосовала за возвращение курилок в аэропорты
 Самое значимое
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Еще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-ДамаЕще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Huawei подал жалобу на Минторг США
Мэр Амстердама хочет закрыть бордели в квартале красных фонарей
Акции протеста, гей-парад и рейв: В Тбилиси будет жарко
Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из Китая
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Армении снимают мини-трилогию о Киликийском государстве Трилогия «Киликия: Земля львов» расскажет о важном периоде в истории Армении и мира
Глава МИД Армении едет в США Он примет участие в министерской конференции по религиозной свободе.
Уязвимость в Instagram позволяет взломать любой аккаунт за 10 минут Мутийя воспользовался несовершенством системы восстановления пароля.
В Лондоне запретили строить небоскреб в форме тюльпана Проект отклонил мэр британской столицы Садик Хан.