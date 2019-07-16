В аэропорты РФ хотят вернуть курилки

PanARMENIAN.Net - Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект, возвращающий в аэропорты курилки для зарегистрированных пассажиров, работников авиакомпаний и сотрудников самих аэропортов.

«Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе»,— сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, пишет «Ъ».

В пояснительной записке сказано, что за годы запрета курения на территории и в помещениях аэропорта, эксплуатанты авиатранспортных узлов пришли к выводу о низкой эффективности этого решения. По данным ВЦИОМ за 2016 год, 33% авиапассажиров не соблюдают запрет на курение в общественных местах. В справке, предоставленной администрацией аэропорта Шереметьево, говорится, что в 2016 году они зафиксировали 27 жалоб от пассажиров на незаконное курение в туалетах и других помещениях.

Запрет на курение в аэропортах действует с лета 2014 года. После того как в 2017 году депутат-единоросс Сергей Боярский внес законопроект о возвращении курилок на рассмотрение парламента, в апреле 2018 года комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал документ. Инициатива не получила одобрение Минздрава и Роспотребнадзора.