США ужесточили правила для мигрантов
16 июля 2019 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа ужесточает правила для просителей убежища на границе с Мексикой. Почти все, кто попадает из любой третьей страны в Соединенные Штаты, согласно новому закону, в дальнейшем не смогут подать заявление на предоставление убежища на южной границе США. Об этом сообщили 15 июля в министерствах внутренней безопасности и юстиции.
Это должно резко сократить количество лиц из Центральной Америки, претендующих на убежище, пишет Deutsche Welle.
Согласно указу, лица, которые официально не обращались за защитой в транзитной стране по пути в США, не имеют права на получение убежища в США. Исключения применяются, в частности, к лицам, которые стали жертвами пыток, преследования, торговли людьми или которым было отказано в убежище в другой стране.
В последние месяцы число людей, претендующих на получение убежища на границе США и Мексики, резко возросло. Многие из них являются мигрантами из Центральной Америки, которые спасаются от бедности и насилия, царящих на их родине. Большинство из них родом из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Если они подают заявку на получение убежища в США, то на срок рассмотрения, который может длиться до 2 лет, могут свободно передвигаться по стране. За это время, утверждают сотрудники миграционных ведомств, многие беженцы исчезают из поля зрения властей.
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