Зеленскому предложили выкупить Крым у РФ

PanARMENIAN.Net - Донбасс и Крым необходимо выкупить у России в рассрочку и таким образом вернуть Украине. С таким предложением к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратился автор петиции на официальном сайте украинского лидера.

«Необходимо использовать тактику Китая, а именно договорится, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. Также можно выкупить Крым», — уверен автор петиции, пишет РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что от Зеленского «все люди ждут смелое решение». «Прошу обратить внимание на этот способ (возврата Крыма и Донбасса – ред.)», — резюмировал автор идеи.

18 марта 2014 года по итогам референдума Крым вошел в состав России.