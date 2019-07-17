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Зеленскому предложили выкупить Крым у РФ

Зеленскому предложили выкупить Крым у РФ
17 июля 2019 - 09:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Донбасс и Крым необходимо выкупить у России в рассрочку и таким образом вернуть Украине. С таким предложением к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратился автор петиции на официальном сайте украинского лидера.

«Необходимо использовать тактику Китая, а именно договорится, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. Также можно выкупить Крым», — уверен автор петиции, пишет РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что от Зеленского «все люди ждут смелое решение». «Прошу обратить внимание на этот способ (возврата Крыма и Донбасса – ред.)», — резюмировал автор идеи.

18 марта 2014 года по итогам референдума Крым вошел в состав России.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Зеленскому предложили купить в рассрочку Крым у России
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