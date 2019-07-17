Глава МИД РФ назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
17 июля 2019 - 10:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия может отменить запрет на авиасообщение с Грузией, если власти сумеют стабилизировать обстановку в стране и устранить угрозу для безопасности россиян. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью «Аргументам и фактам».
Лавров отметил, что часть радикально настроенных политических сил «разжигает в Грузии русофобские настроения». Это наносит ущерб в первую очередь самой Грузии и ее гражданам. Министр подчеркнул важность того, что общество осудило грузинского телеведущего Геооргия Габунию, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
В середине июня в Тбилиси прошли массовые акций протеста, поводом для которых стало то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера грузинского парламента.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию с 8 июля. Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом грузинских алкогольных напитков в Россию из-за того, что, по заявлению ведомства, качество продукции постепенно ухудшается.
7 июля ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире обматерил Путина и оскорбительно отозвался о его матери. В Кремле это назвали недостойным грузинского народа.
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