Скончался заслуженный артист Армении Рудольф Гевондян
17 июля 2019 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - После продолжительной тяжелой болезни скончался заслуженный артист Армении Рудольф Гевондян. Об этом сообщают из Национального академического театра им. Сундукяна.
«С болью узнали, что после продолжительной болезни скончался актер театра, заслуженный артист РА Рудольф Гевондян. Выражаем глубокие соболезнования семье артиста, его родным, коллегам и многотысячным поклонникам его творчества», – говорится в сообщениим театра.
Актер скончался в Бельгии.
Рудольф Гевондян с 1969 по 1973 год учился на актерском факультете Ереванского художественно-театрального института (мастерская В. Ачемяна), а с 1973 года служил актером в Армянском национальном академическом театре им. Сундукяна. Сыграл в ряде культовых спектаклей и снялся в более 20 фильмах.
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