Вице-премьер РА: Армения ведет с РФ переговоры о постройке новой АЭС
17 июля 2019 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Армении ведут с Россией переговоры о возможном участии в постройке новой АЭС в республике. Об этом заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян, передает РИА Новости.
Авинян находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях по линии ООН.
«У нас энергетическая система построена на трех столпах – атомная энергетика, термальная энергетика и гидроэнергетика. Почти равные доли генерации энергии из этих трех источников. От атомной энергетики мы не хотим отказываться», - сказал он.
«Будем продолжать и сейчас смотрим на возможности построения новой атомной станции после того, как закроется АЭС Мецамор», - сказал армянский вице-премьер.
«С российскими партнерами мы готовы обсуждать и уже обсуждаем эту тему (возможного участия России в постройке новой АЭС в Армении). Уже ведутся такие переговоры», - указал вице-премьер.
АЭС «Мецамор», единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Ее первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике.
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