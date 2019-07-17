Компания Маска впервые показала «нити» для мозга и вживляющего их робота

PanARMENIAN.Net - Секретная компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink, которая разрабатывает нейроинтерфейсы для подключения человеческого мозга к компьютерам, впервые продемонстрировала свои разработки.

За два года с момента основания Neuralink разработала гибкие «нити», которые можно встроить в мозг для передачи больших объемов данных, робота для вживления их, а также специальный чип, ускоряющий передачу. Последний похож на микроскоп и швейную машинку, пишет «Сноб» со ссылкой на The Verge

Как отмечает издание, толщина «нитей» состовляет от 4-6 микрометра, что значительно тоньше человеческого волоса. Шесть нейронитей содержат 192 электрода, которые робот-хирург вживляет в мозг, избегая кровеносных сосудов, что минимизирует воспалительные процессы. Сигналы, полученные с «нитей», передает на компьютер закрепленное на черепе устройство. По словам Маска, в конечном счете цель Neuralink — «симбиоз» человеческого мозга с искусственным интеллектом.

Технология Neuralink позволит вживлять устройства парализованным людям, чтобы они смогли управлять компьютерами или телефонами. Сейчас вживление требует сверления черепа, а сама установка похожих устройств более травматична. В будущем в компании собираются использовать для таких операций лазеры. Для этого к сотрудничеству с Neuralink привлекли ученых из Стэнфордского университета. Ожидается, что первые эксперименты на людях проведут к концу 2020 года.