Компания Маска впервые показала «нити» для мозга и вживляющего их робота
17 июля 2019 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Секретная компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink, которая разрабатывает нейроинтерфейсы для подключения человеческого мозга к компьютерам, впервые продемонстрировала свои разработки.
За два года с момента основания Neuralink разработала гибкие «нити», которые можно встроить в мозг для передачи больших объемов данных, робота для вживления их, а также специальный чип, ускоряющий передачу. Последний похож на микроскоп и швейную машинку, пишет «Сноб» со ссылкой на The Verge
Как отмечает издание, толщина «нитей» состовляет от 4-6 микрометра, что значительно тоньше человеческого волоса. Шесть нейронитей содержат 192 электрода, которые робот-хирург вживляет в мозг, избегая кровеносных сосудов, что минимизирует воспалительные процессы. Сигналы, полученные с «нитей», передает на компьютер закрепленное на черепе устройство. По словам Маска, в конечном счете цель Neuralink — «симбиоз» человеческого мозга с искусственным интеллектом.
Технология Neuralink позволит вживлять устройства парализованным людям, чтобы они смогли управлять компьютерами или телефонами. Сейчас вживление требует сверления черепа, а сама установка похожих устройств более травматична. В будущем в компании собираются использовать для таких операций лазеры. Для этого к сотрудничеству с Neuralink привлекли ученых из Стэнфордского университета. Ожидается, что первые эксперименты на людях проведут к концу 2020 года.
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