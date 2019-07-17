Лавров: Армения – ключевой партнер РФ в Закавказье
17 июля 2019 - 14:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения – ключевой партнер России в Закавказье. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Аргументам и фактам».
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Москва геополитически проигрывает в Армении, Украине и Грузии, Лавров заявил, что политические процессы в этих странахнебезразличны Москве.
«Поскольку речь идет о братских народах, с которыми нас связывает длительная история взаимоотношений, включая проживание в одном государстве. К сожалению, после распада СССР Запад уверовал в то, что наступил «конец истории», и ему теперь дозволено грубо вмешиваться в дела тех или иных государств, бесцеремонно командовать внутриполитическими процессами. Украина – пожалуй, наиболее вопиющий пример.
С Арменией ситуация иная. Эта страна – ключевой партнер России в Закавказье. С ней налажены стратегические, союзнические отношения. Интенсивный характер носит политический диалог, сотрудничество по парламентской линии, на международной арене. Россия – ведущий экономический партнер Армении. Динамично развиваются образовательные, культурные, инвестиционные, военно-технические связи», - отметил министр.
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