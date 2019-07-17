Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дама
17 июля 2019 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.
Как заявил министр культуры Франции Франк Рьестер, закон необходим, чтобы «восстановить Нотр-Дам так, чтобы это соответствовало тому месту, которое собор занимает в сердцах французского народа и всего мира», пишут «Ведомости» со ссылкой на телеканал France 24.
Документ предусматривает организацию и координирование работ по реставрации. В частности, он описывает механизмы контроля за использованием пожертвований на восстановление собора, сделанных физическими и юридическими лицами.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать его за пять лет. Как сообщала французская прокуратура, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Доказательств умышленного поджога найти не удалось.
Пожар был воспринят французами как трагедия, множество меценатов предложили свою помощь в его восстановлении. Через несколько дней после пожара французские власти смогли собрать около 1 млрд евро от французских бизнесменов и крупных компаний страны на реконструкцию собора. О своем желании помочь заявили семьи миллиардеров Пино, Арно, Буиг, Ладре де Лашарьер и Беттанкур-Майерс, нефтегазовая компания Total, мэрия Парижа и власти региона Иль-де-Франс, а также зарубежные спонсоры.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
В Идлибе джихадисты забили камнями и растерзали 60-летнюю армянку Женщина пропала 9 июля. Местный священник отправил на ее поиски прихожан. Нашли армянку растерзанной в поле.
В ходе вооруженного нападения в иракском Эрбиле погибли 3 турецких дипломата Посольство Турции в Багдаде подтвердило сообщения о нападении на группу дипломатов в Эрбиле и гибель нескольких из них, однако точные их должности пока не сообщаются.
Пашинян поздравил первую женщину-председателя Европейской комиссии Отмечается, что Армения была и останется надежным партнером Европейского союза
Лавров: Армения – ключевой партнер РФ в Закавказье Отвечая на вопрос, считает ли он, что Москва геополитически проигрывает в Украине, Армении и Грузии, Лавров заявил, что политические процессы в этих странах небезразличны Москве