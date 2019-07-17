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Пашинян поздравил первую женщину-председателя Европейской комиссии

Пашинян поздравил первую женщину-председателя Европейской комиссии
17 июля 2019 - 16:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Урсулу фон дер Ляйен в связи с избранием на пост председателя Европейской комиссии. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Уверен, что ваша деятельность в качестве первой женщины-председателя Европейской комиссии будет ознаменовано новым подъемом Европейского союза.

С радостью хочу отметить, что сегодня у Армении богатая и всеобъемлющая повестка дня с Европейским союзом. Мы придаем особое значение реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое будет способствовать не только укреплению наших связей, но и реализации реформ правительства Армении», - говорится в послании премьера.

Отмечается, что Армения была и останется надежным партнером Европейского союза.

«Убежден, что наши общие ценности, а также произошедшие в Армении радикальные изменения, которые привели к победе демократии и верховенства закона, являются прочной основой для дальнейшего совершенствования наших отношений и развития эффективного сотрудничества.

Желаю вам успехов и плодотворной деятельности на ответственной должности председателя Европейской комиссии», - отметил Пашинян.

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