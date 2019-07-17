В ходе вооруженного нападения в иракском Эрбиле погибли 3 турецких дипломата

PanARMENIAN.Net - Заместитель генерального консула Турции в Ираке и два других дипломата погибли в городе Эрбиль в результате вооруженного нападения. Об этом заявил источник в иракских органах безопасности, передает РИА Новости.

«Неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия по группе сотрудников турецкого консульства в Эрбиле в одном из ресторанов города, в результате погибли заместитель генконсула Турции и двое его сопровождавших дипломатов», - сообщил источник.

Посольство Турции в Багдаде подтвердило сообщения о нападении на группу дипломатов в Эрбиле и гибель нескольких из них, однако точные их должности пока не сообщаются.