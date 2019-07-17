Под Иерусалимом нашли город древнее Стоунхенджа и египетских пирамид

PanARMENIAN.Net - Тысячи орудий труда, ювелирных украшений, фигурок, семян и других предметов обнаружили археологи в Израиле во время раскопок древнего поселения, относящегося к периоду неолита. Ученые полагают, что около 9 тысяч лет назад на этом месте находился крупный метрополис.

В поселении, как думают ученые, могло проживать от 2-х до 3-х тысяч человек - что по тем временам немало. Оно расположено в 5-ти километрах восточнее Иерусалима и обнаружено было случайно, во время предварительных землемерных работ перед строительством скоростного шоссе, пишет BBC.

Долгое время предполагалось, что на этом месте не было древних поселений в период неолита, когда человечество завершало переход от кочевого образа жизни к более оседлому с упором на земледелие и скотоводство. В ходе экскаваторных раскопок были обнаружены крупные строения, среди которых как частные дома с комнатами, так и общественные и ритуальные помещения, а также проходы-улицы между домами.

Были найдены кремниевые орудия труда и наконечники стрел, которые использовались для охоты и, возможно, в качестве боевого орудия. Также археологи извлекли много каменных предметов, в частности, из гробниц, что позволяет предположить ритуальный характер этих находок. Среди находок - каменные браслеты разных видов и размеров. Самые маленькие браслеты, как полагают археологи, предназначались для детей.

Управление древностей Израиля заявило, что обнаружение этого поселения изменило взгляд ученых на то, как развивался период неолита на территории древней Иудеи.