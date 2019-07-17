В Идлибе джихадисты забили камнями и растерзали 60-летнюю армянку
17 июля 2019 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В сирийском Идлибе джихадисты убили 60-летнюю армянку Сюзанну Дер Каркур. Об этом сообщила гуманитарная организация SOS Chretiens d’Orient.
Женщина пропала 9 июля. Местный священник отправил на ее поиски прихожан. Нашли армянку растерзанной в поле.
Вскрытие показало, что ее пытали 9 часов, затем забили камнями.
Женщина проживала в былые времена населенном армянами городке аль-Якубе, который находится близ контролируемого различными террористическими группировками города Джиср-эш-Шугур.
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