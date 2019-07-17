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В Германии отказавшихся прививать детей против кори родителей будут штрафовать на 2500 евро

В Германии отказавшихся прививать детей против кори родителей будут штрафовать на 2500 евро
17 июля 2019 - 17:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство ФРГ одобрило законопроект об обязательной вакцинации против кори, разработанный министерством здравоохранения. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров 17 июля. Документ поступит на рассмотрение бундестага и, как ожидается, вступит в силу в марте 2020 года.

При приеме в детские сады частные ясли, а также в школы родители должны будут предоставить справку о наличии у детей прививки от кори (либо о перенесенном заболевании и приобретенном в результате этого иммунитете). Кроме того, вакцинация от кори станет обязательной для частных нянь, сотрудников детских садов, школ, медицинских учреждений и других общественных заведений. Обязательными станут прививки от кори также для беженцев и соискателей убежища, проживающих в общежитиях, пишет Deutsche Welle.

Не привитые от кори дети не будут приниматься в детские сады, указывается в документе. Родителям школьников, отказывающимся от обязательной вакцинации, грозят штрафы в размере до 2500 евро. Предполагается штрафовать также детские учреждения, принимающие непривитых детей. Дети, которые уже воспитываются в детских садах и учатся в школах на момент вступления закона в силу, должны будут представить справку о прививке до 31 июля 2021 года.

«Мы хотим защитить от заражения корью, по возможности, всех детей», - заявил, представляя законопроект, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Он указал на участившиеся случаи заболевания корью как в Германии, так и во всем мире.

В ФРГ в 2018 году были зафиксированы 543 случая, за первые пять с половиной месяцев текущего года (до середины июня) - уже 429.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), в 2017 году чуть более 93 процентов всех первоклассников в Германии были дважды привиты от кори, что является достаточным для приобретения пожизненного иммунитета от этого заболевания. Целью является показатель в 95 процентов, при котором достигается коллективный иммунитет.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Правительство ФРГ одобрило законопроект об обязательных прививках против кори
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