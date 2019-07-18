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Зеленский упрощает выдачу украинского гражданства

Зеленский упрощает выдачу украинского гражданства
18 июля 2019 - 10:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения украинского гражданства. Об этом сказано на Facebook-странице его офиса.

Отмечается, что получить гражданство Украины смогут этнические украинцы из «дружественных стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины». Кроме того, на украинский паспорт могут рассчитывать люди, которые сталкиваются с нарушением прав и свобод в родных странах, пишет Lenta.ru.

Кроме того, в сообщении указано, что решение российского президента Владимира Путина об упрощенном режиме выдачи паспортов украинцам с Донбасса станет «дополнительным препятствием для деэскалации конфликта в регионе».

17 июля Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.

Путин двумя своими указами распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России, 24 апреля и 1 мая. Глава государства отмечал, что мера была принята в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать новые удостоверения личности и пригрозили Москве точечными санкциями.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Зеленский ответил Путину упрощенной выдачей украинского гражданства
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