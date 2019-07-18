Дело Кевина Спейси о сексуальных домогательствах закрыто

PanARMENIAN.Net - Прокуратура американского штата Массачусетс прекратила уголовное дело против актера Кевина Спейси о сексуальных домогательствах. Об этом говорится в материалах суда.

Обвинение против актера было связано с событиями 2016 года. Бывшая телеведущая Хизер Унру заявила, что Спейси тогда домогался ее 18-летнего сына в баре Нантакета. Дело было закрыто в связи с недоступностью предполагаемого потерпевшего. Он воспользовался пятой поправкой к Конституции США, которая дает право не свидетельствовать против самого себя, пишут «Ведомости» со ссылкой на CNN.

Скандал вокруг Спейси начался в октябре 2017 года, когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Спейси заявил, что не помнит этот момент, но готов извиниться. После этого в адрес актера последовали другие обвинения. Спейси лишили «Эмми», а Netflix отказалась снимать сериал «Карточный домик» с его участием. Кроме того, сцены с актером вырезали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира».