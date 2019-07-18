В РФ отключились 3 энергоблока Калининской АЭС
18 июля 2019 - 10:36 AMT
PanARMENIAN.Net - На Калининской АЭС в Тверской области России отключились от сети первый, второй и четвертый энергоблоки. Об этом сообщил представитель концерна «Росэнергоатом».
«Причины случившегося выясняются», - добавил он, пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, проблем с оборудованием нет.
Как сообщили на самой станции, отключение произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые в свою очередь выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, подчеркивается в сообщении.
В «Системном операторе» (диспетчер Единой энергосистемы) рассказали, что последствий для потребителей из-за отключения энергоблоков нет.
Три отключенных энергоблока на Калининской АЭС могуть подключить к сети уже 19 июля. Как отметили в ЕДДС, это произойдет после выяснения причин инцидента на станции.
Калининская атомная электростанция (КАЭС) расположена на севере Тверской области на южном берегу озера Удомля. Ее начали строить в 1974 году, а в эксплуатацию ввели в 1984-м. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. По итогам 2018 года станция поставила рекорд выработки электроэнергии за всю историю эксплуатации российских АЭС.
Photo: РИА Новости
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